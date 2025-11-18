La Cooperativa Telefónica de María Juana anunció su Gran Sorteo de Fin de Año

Durante la mañana de Comunicándonos, mantuvimos una entrevista con Juan Manuel Jacob, presidente del Consejo de la Cooperativa Telefónica de María Juana, quien brindó detalles sobre los sorteos especiales de fin de año que la institución llevará adelante para agradecer el acompañamiento de sus abonados durante todo el 2025.

Jacob destacó que este tradicional sorteo busca reconocer la fidelidad de los usuarios y celebrar juntos el cierre de un nuevo año de trabajo cooperativo. Según informó, todos los abonados con sus cuentas al día participarán automáticamente, sin necesidad de inscripción previa.

La cooperativa confirmó una atractiva lista de premios:

🎁 1º premio: TV Smart de 32”

🍟 2º premio: Freidora

💨 3º premio: Ventilador

📞 4º premio: Cinco abonados no pagarán sus servicios por un mes

Además, se adelantó que en los próximos días se anunciará la fecha exacta del sorteo, así como también la publicación de los ganadores.

Desde la entidad agradecieron a toda la comunidad por el compromiso y el apoyo permanente, resaltando el espíritu cooperativo que caracteriza a María Juana. “Gracias por ser parte de nuestra gran familia cooperativa”, expresaron.