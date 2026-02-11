La Copa Castellanos entra en etapa decisiva: confirmaron días y horarios para los clásicos revancha

La emoción de la Copa Departamento Castellanos 2026 continúa creciendo y ya tiene confirmada la programación de los partidos revancha de la 1ª Fase, donde los clásicos y cruces regionales volverán a encender la pasión del fútbol de la Liga Rafaelina. Entre el miércoles 11 y el martes 17 de febrero se disputarán encuentros determinantes tanto en categoría Sub12 como en Primera División.

La acción comenzará el miércoles 11/02 con el cruce entre Moreno de Lehmann y Deportivo Bella Italia (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

El jueves 12/02 será una jornada cargada de clásicos:

Unión de Sunchales vs. Libertad de Sunchales (20 hs Sub12 y 21 hs Primera)

(20 hs Sub12 y 21 hs Primera) Atlético de María Juana vs. Talleres de María Juana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera), en otro capítulo del tradicional duelo local que paraliza la localidad.

(20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera), en otro capítulo del tradicional duelo local que paraliza la localidad. Brown de San Vicente vs. Bochófilo Bochazo (20.30 hs y 21.30 hs)

(20.30 hs y 21.30 hs) La Hidráulica vs. Defensores de Frontera (20.30 hs y 21.30 hs)

(20.30 hs y 21.30 hs) Sportivo Roca vs. Belgrano de San Antonio (20.30 hs y 21.30 hs)

(20.30 hs y 21.30 hs) Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Susana (20.30 hs y 21.30 hs)

El viernes 13/02, Independiente San Cristóbal recibirá a Tiro Federal de Moisés Ville (20.30 hs y 21.30 hs).

El sábado 14/02 continuará la acción con:

Sportivo Norte vs. Peñarol (16 hs Sub12 y 17 hs Primera)

(16 hs Sub12 y 17 hs Primera) San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara (19 hs y 20 hs)

(19 hs y 20 hs) Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas (19.30 hs y 20.30 hs)

El domingo 15/02 será una verdadera maratón futbolera:

Zenón Pereyra FC vs. Quilmes (15 hs y 16 hs)

(15 hs y 16 hs) Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (16 hs y 17 hs), uno de los clásicos más convocantes de la región

(16 hs y 17 hs), uno de los clásicos más convocantes de la región Independiente de Ataliva vs. Argentino de Humberto (17 hs y 18 hs)

(17 hs y 18 hs) La Trucha FC vs. Deportivo Josefina (17.15 hs y 18.15 hs)

(17.15 hs y 18.15 hs) Deportivo Ramona vs. Argentino de Vila (18 hs y 19 hs)

(18 hs y 19 hs) Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao (18 hs y 19 hs)

La fecha se completará el martes 17/02 con otro duelo histórico: Ferro vs. Ben Hur (19 hs Sub12 y 20 hs Primera).

Con series abiertas y la expectativa en aumento, la Copa Castellanos promete estadios colmados y partidos vibrantes. Cada club buscará hacer valer la localía o dar el golpe como visitante para avanzar a la próxima instancia, en un torneo que año tras año reafirma la identidad y la pasión del fútbol regional.