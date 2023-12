La diva de los teléfonos vuelve a la pantalla chica

Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión argentina, tras un tiempo lejos de las luces y los flashes de la cámara.

La diva de los teléfonos, hará teatro en Uruguay durante dos meses para luego meterse en su programa que empezará en junio-julio de 2024.

En cuanto a cuál sería el formato que conduciría, la diva le expresó a l movilero de LAM: “El programa histórico. Está muy rara la tele, pero tengo que dar premios y cosas”,

Cabe destacar que meses atrás, la conductora había manifestado su deseo de volver a hacer el programa: “Voy a hacer mi programa en televisión. El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas, pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical”, afirmó Susana Giménez.

En 2017, la conductora celebró 30 años de la primera emisión de “¡Hola Susana!”, el programa que, paso a paso, dio vida a la diva de los teléfonos. El mismo empezó a gestarse en 1984 cuando Ovidio García, el representante en nuestro país de Rafaella Carrá, le acercó la idea a Giménez y comenzó a nacer un éxito rotundo.

Finalmente, en 2024, tendremos nuevamente a la diva de los teléfonos en la televisión argentina con su clásico programa.