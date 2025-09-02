La Dra. Laura Allasia advierte sobre los riesgos de automedicarse con analgésicos

En una entrevista, la directora del SAMCo local, doctora Laura Allasia, se refirió a la importancia de hacer un uso responsable de los analgésicos, medicamentos comúnmente utilizados para aliviar el dolor y la fiebre, como el ibuprofeno y el paracetamol.

Muchas veces las personas piensan que porque un medicamento es de venta libre, no implica riesgos. Pero no es así. Automedicarse puede ser muy peligroso, especialmente si se hace en dosis incorrectas o por períodos prolongados.

Los analgésicos, según detalló, son medicamentos útiles para tratar dolores de cabeza, espalda, golpes, infecciones, contracturas y hasta caries. Algunos, como el ibuprofeno, también tienen propiedades antiinflamatorias, mientras que otros, como el paracetamol, ayudan a bajar la fiebre. Sin embargo, su uso inadecuado puede tener consecuencias graves para la salud.

Posibles efectos adversos

Entre los efectos secundarios más comunes del ibuprofeno se encuentran el dolor o ardor de estómago, mareos, náuseas, erupciones cutáneas, estreñimiento, cefaleas y alteraciones en la sangre.

En el caso del paracetamol, pueden aparecer náuseas, vómitos, sarpullidos, alteraciones hematológicas y, en casos más graves, daños hepáticos o renales.

Riesgos del mal uso

Tomar más dosis de la indicada o usar estos medicamentos por más tiempo del recomendado puede provocar daños importantes en el estómago, hígado, riñones, corazón y sistema nervioso. Además, combinarlos con otros medicamentos sin supervisión médica puede generar interacciones peligrosas.

Recomendaciones médicas

La Dra. Allasia compartió una serie de recomendaciones fundamentales para la comunidad:

Consultar siempre con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento.

No automedicarse si la fiebre supera los 38°C .

. Tomar los analgésicos acompañados de alimentos para evitar molestias estomacales.

“Es fundamental que la comunidad tome conciencia de que la automedicación no es un acto inocente. Ante cualquier duda o síntoma persistente, lo mejor es acudir a un centro de salud y recibir orientación médica”, concluyó la directora del SAMCo.

Desde el equipo de salud de María Juana, se continúa trabajando en la educación y prevención, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida para todos los vecinos. El llamado es claro: no te automediques, consultá siempre con un profesional.