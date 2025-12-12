La EESOPI 8143 presentó la tradicional “Vidriera Navideña” con 25 premios y casi 4 millones en juego

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio charlamos con Georgina Lora, directora de la EESOPI 8143 José Manuel Estrada, quien brindó detalles sobre una nueva edición de la clásica “Vidriera Navideña”, uno de los eventos solidarios más esperados por la comunidad. Este año regresa con 25 premios increíbles y un total que ronda los 4 millones de pesos.

Más de 100 locales y comercios de María Juana se sumaron a la iniciativa aportando productos de todo tipo, permitiendo conformar una vidriera repleta de sorpresas. Entre los premios se destacan una bicicleta, electrodomésticos, prendas de vestir, artículos de bazar, productos comestibles y numerosos obsequios para todas las edades.

Lora destacó que la Vidriera Navideña es fundamental para la institución, ya que los fondos recaudados se destinan al mantenimiento y mejoras de la escuela secundaria, un trabajo constante que requiere del apoyo de toda la comunidad.

Los números ya están a la venta a un valor de $5000, y quienes participen competirán por alguno de los 25 premios que estarán exhibidos en la gran vidriera.

El sorteo se realizará en vivo en el programa “Parte Diario” de Canal 11 María Juana, el próximo miércoles 17 de diciembre.

Aún quedan algunos números que pueden pedirlos al personal de la escuela o al teléfono 471283 o 3406-406508.

Te puede interesar

  • MATECLUBES EN LA EESOPI JME

    Charlamos con la profesora Romina Giorda de la EESOPI N° 8143 "José Manuel Estrada" sobre como fue el desarrollo del "mateclubes" el pasado jueves en…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • LA ALIMENTACIÓN EN LA PSORIASIS

    La Licenciada en Nutrición Andrea Botta nos contó la importancia que tienen los alimentos de color verde, rojo y amarillo (frutas y verduras) para prevenir…

  • ESTUDIÁ EN LA UNRAF

    Este martes dialogamos con Rosario Cristiani, vicerectora de la Universidad Nacional de Rafaela y la posibilidad de empezar el año estudiando en una universidad pública…

  • TRABAJAR EN LA SALUD

    Ibis Robinet es Bioquímica del Hospital Iturraspe de Santa Fe y de una Clínica Privada de la ciudad. Dialogó en la mañana de Comunicándonos sobre…