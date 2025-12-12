La EESOPI 8143 presentó la tradicional “Vidriera Navideña” con 25 premios y casi 4 millones en juego

En la mañana de la radio charlamos con Georgina Lora, directora de la EESOPI 8143 José Manuel Estrada, quien brindó detalles sobre una nueva edición de la clásica “Vidriera Navideña”, uno de los eventos solidarios más esperados por la comunidad. Este año regresa con 25 premios increíbles y un total que ronda los 4 millones de pesos.

Más de 100 locales y comercios de María Juana se sumaron a la iniciativa aportando productos de todo tipo, permitiendo conformar una vidriera repleta de sorpresas. Entre los premios se destacan una bicicleta, electrodomésticos, prendas de vestir, artículos de bazar, productos comestibles y numerosos obsequios para todas las edades.

Lora destacó que la Vidriera Navideña es fundamental para la institución, ya que los fondos recaudados se destinan al mantenimiento y mejoras de la escuela secundaria, un trabajo constante que requiere del apoyo de toda la comunidad.

Los números ya están a la venta a un valor de $5000, y quienes participen competirán por alguno de los 25 premios que estarán exhibidos en la gran vidriera.

El sorteo se realizará en vivo en el programa “Parte Diario” de Canal 11 María Juana, el próximo miércoles 17 de diciembre.



Aún quedan algunos números que pueden pedirlos al personal de la escuela o al teléfono 471283 o 3406-406508.