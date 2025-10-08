La EESOPI N° 2040 “Santa María de los Ángeles” celebra 15 años de su Cooperativa Escolar con una jornada sobre sustentabilidad

En la mañana de Comunicándonos visitaron el estudio de la radio Santiago Campagnuci, alumno de 5° año de la EESOPI N° 2040 “Santa María de los Ángeles”, junto a su director César Maldonado, quienes contaron detalles sobre la importante actividad que se desarrollará este jueves en la institución.

La Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” cumple 15 años de vida institucional y lo celebrará con una propuesta especial: la Jornada de Cooperativismo Escolar “Sustentabilidad en clave cooperativa”, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, de 9 a 15 horas, en la escuela.

El encuentro será un espacio de reflexión, aprendizaje y participación juvenil, donde se integrarán los valores del cooperativismo con el compromiso por el cuidado del planeta, fortaleciendo los lazos entre instituciones educativas y promoviendo el protagonismo de los estudiantes.

📋 Cronograma destacado:

  • 08:30 hs: Acreditación.
  • 09:00 hs: Acto de apertura con video institucional y palabras de autoridades del Ministerio.
  • 09:45 hs: Conferencia del investigador del CONICET Matías Martínez Sella: “Ciclo del carbono: oportunidades de desarrollo sostenible para Argentina”.
  • 10:45 hs: Mesas de intercambio con Emanuel Campanuci (médico), Rocío Caloni (profesora de Biología), Juan José Ferrato (lic. en Saneamiento Ambiental), Marina Boccardo (estudiante avanzada de Arquitectura), Agustín Beretto (administrador rural) y Hna. Daniela Canavina.
  • 12:00 hs: Puesta en común de talleres.
  • 12:30 hs: Almuerzo cooperativo.
  • 13:30 hs: Taller para docentes sobre cooperativismo y juegos cooperativos para alumnos a cargo del programa Santa Fe en Movimiento.

Con esta jornada, la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” reafirma su camino de 15 años promoviendo la solidaridad, el trabajo conjunto y la conciencia ambiental, consolidándose como un ejemplo del compromiso de los jóvenes con su comunidad y con el futuro del planeta.

