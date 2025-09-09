La EETP N° 380 de María Juana continúa creciendo con nuevas adquisiciones y proyectos

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con María Eugenia Sanabria, directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana, quien compartió cómo la institución sigue avanzando en sus proyectos y fortaleciendo su propuesta educativa.

Sanabria destacó que la escuela “no para de crecer”, incorporando nuevos integrantes y sumando más plantas frutales a su espacio productivo, entre ellas mandarinos, pomelos, naranjos y limoneros, además de continuar con la cría de terneros. La directora agradeció especialmente a los docentes, alumnos y a la comunidad en general por el apoyo constante, resaltando que la compra de los productos de la escuela hace posible sostener y proyectar estas iniciativas.

Además, subrayó que desde la institución se busca no solo brindar una formación técnica de calidad, sino también escuchar a los estudiantes y acompañarlos en su desarrollo social y humano, entendiendo que la educación es un camino integral que involucra valores, solidaridad y compromiso con el entorno.

Con el impulso de proyectos productivos y el respaldo de toda la comunidad, la EETP N° 380 reafirma su lugar como un espacio educativo en permanente crecimiento.