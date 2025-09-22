La escritora Alicia Barberis visitó la Escuela 398 y cerró la Maratón de Lectura

La Escuela N° 398 “Domingo F. Sarmiento” de María Juana vivió un emotivo cierre de su Maratón de Lectura con la presencia de la reconocida escritora santafesina Alicia Barberis, referente de la literatura en la provincia.

Durante la jornada, Barberis compartió cuentos, anécdotas y momentos especiales con alumnos y docentes. Los chicos, entusiasmados, hicieron fila para saludarla y llevarse una firma de recuerdo. Desde la institución destacaron su compromiso y profesionalismo, agradeciendo profundamente el aporte de la autora: “Tu contribución ha hecho una gran diferencia. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros”, expresaron.

📚 Sobre Alicia Barberis

Nacida en Santa Fe, Alicia Barberis es escritora, narradora oral y tallerista. Ha dedicado gran parte de su vida a la promoción de la lectura y la literatura infantil y juvenil, recorriendo escuelas, bibliotecas y espacios culturales de todo el país. Su obra se caracteriza por abordar temáticas sociales, históricas y de identidad, siempre con un estilo cercano y profundo que conecta con niños, jóvenes y adultos.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran “Tierra de osos”, “La casa del bosque”, “El misterio del árbol”, “Río de pájaros”, “Misterio en el colegio” y “El visitante de la madrugada”, títulos que forman parte de las colecciones de literatura infantil y juvenil más leídas en Argentina. También publicó novelas destinadas a un público adulto, con gran repercusión en la región.

El encuentro en María Juana dejó una huella significativa en la comunidad educativa, reforzando la importancia de la lectura como herramienta de aprendizaje, disfrute y construcción colectiva.