La Escuela Agrotécnica y la Sociedad Italiana organizan un Cine Solidario para toda la familia

La Escuela Agrotécnica de María Juana, junto con la Sociedad Italiana, invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición del Cine Solidario, una propuesta que combina entretenimiento, solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan.

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de julio, a partir de las 18:30 horas, y tendrá como escenario las instalaciones de la Sociedad Italiana, donde se proyectará la película animada “El Lórax”, una historia ideal para disfrutar en familia.

En lugar de una entrada tradicional, los asistentes podrán colaborar con la donación de alimentos no perecederos o prendas de vestir, aportes que serán destinados a acciones solidarias. Desde la organización destacaron que cada colaboración, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia para quienes más lo necesitan.

La iniciativa busca promover valores como la solidaridad, el cuidado del ambiente y el trabajo comunitario, ofreciendo además un espacio de encuentro para grandes y chicos durante las vacaciones de invierno.

Los organizadores invitaron a toda la comunidad de María Juana y la región a sumarse a esta propuesta solidaria, disfrutar de una gran película y compartir una tarde diferente, demostrando que, entre todos, es posible ayudar a quienes más lo necesitan.