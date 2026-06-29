Abrieron las inscripciones para los cursos de Informática Aplicada a la Administración y Administración Contable

Se encuentran abiertas las inscripciones para dos propuestas de capacitación orientadas a fortalecer las competencias digitales y administrativas, herramientas cada vez más demandadas en el mercado laboral actual. Se trata de los cursos Informática Aplicada a la Administración e Informática Aplicada a la Administración Contable, destinados a estudiantes, emprendedores, empleados administrativos y a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus oportunidades de empleo.

El curso de Informática Aplicada a la Administración está pensado para quienes deseen incorporar conocimientos prácticos en el uso de herramientas informáticas para la gestión diaria de oficinas y empresas. Durante la capacitación, los participantes aprenderán a trabajar con procesadores de texto, planillas de cálculo, sistemas de organización de información y diferentes recursos digitales que permiten optimizar las tareas administrativas. Además, la formación incluye actividades prácticas para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Por su parte, el curso de Informática Aplicada a la Administración Contable se enfoca en el uso de la tecnología para el registro, control y análisis de información contable. Entre los contenidos se destacan el manejo de Excel aplicado a la administración contable, la elaboración de planillas de gestión, la organización de registros, la confección de informes y documentación digital, así como diversas aplicaciones prácticas orientadas al ámbito laboral.

Desde la organización destacaron que ambas capacitaciones brindan herramientas concretas para desenvolverse con mayor eficiencia en el mundo del trabajo, permitiendo a los participantes adquirir habilidades muy valoradas por empresas, comercios y organizaciones.

Quienes deseen obtener más información sobre días, horarios e inscripciones pueden realizar las consultas correspondientes con la institución organizadora. La invitación está abierta a toda la comunidad para seguir capacitándose e invertir en una formación que potencie el futuro laboral.