La Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego” realizó un nuevo encuentro formativo

El pasado jueves 25, en las instalaciones del cuartel local, se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego”, espacio de formación que busca preparar a los más jóvenes en los valores y conocimientos del servicio bomberil.

En esta oportunidad, y siguiendo con la planificación anual, un grupo de cadetes presentó un trabajo cuyo eje fue el fuego. La exposición incluyó temáticas fundamentales como la composición del fuego, los diferentes tipos de extintores, el uso de elementos de protección personal (EPP) y otros aspectos relevantes a la hora de enfrentar emergencias.

Desde la institución destacaron y agradecieron el compromiso y la dedicación de los cadetes, quienes se esfuerzan constantemente en cada actividad, demostrando vocación de servicio y entusiasmo por aprender en esta escuela que forma a los futuros bomberos voluntarios.

