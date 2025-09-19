La Escuela Fiscal N° 398 fue sede de la jornada “Santa Fe en Movimiento”

La Escuela Fiscal N° 398 fue anfitriona de la jornada “Santa Fe en Movimiento”, un programa provincial que promueve la actividad física, el juego y la integración entre estudiantes de distintas localidades.

En esta oportunidad, participaron alumnos y alumnas de 3° grado de las instituciones invitadas: Escuela Particular Incorporada N° 160 “La Inmaculada” de Zenón Pereyra, Escuela N° 6190 Ángel Gallardo de Colonia Cello, Escuela N° 6050 Islas Malvinas de Garibaldi y Escuela N° 1066 Santa María de los Ángeles de María Juana.

Los profesores y profesoras de Educación Física coordinaron las propuestas de juegos, mientras que los estudiantes de 7° grado de la Escuela Fiscal 398 asumieron un rol protagónico al desempeñarse como guías de las actividades. La jornada estuvo marcada por la alegría, la participación y el espíritu de compañerismo que caracteriza a este programa provincial.