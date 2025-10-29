La EESOPI 8143 realizó la entrega de la donación solidaria a la Casa Alassia de Santa Fe

En la mañana de la radio charlamos con Érica Rassetto, docente de la EESOPI N° 8143, quien contó los detalles de la acción solidaria realizada junto a un grupo de docentes y alumnos de la institución.

Las y los estudiantes entregaron las donaciones recolectadas durante el Encuentro de Jóvenes Emprendedores “EJE 2025”, organizado por la escuela, con destino a la Casa del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

La colecta incluyó leche, azúcar, cacao, mate cocido y masitas, que serán destinados a las familias que acompañan a los niños internados en el hospital. Esta iniciativa se enmarca en una “Cadena de Favores” solidaria, que busca fomentar valores de empatía, compromiso social y trabajo comunitario entre los jóvenes.

Desde la EESOPI destacaron la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa, que una vez más demostró que la educación también se construye desde los gestos solidarios.