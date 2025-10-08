La Escuela N° 6050 “Islas Malvinas” de Garibaldi organiza una Cena por el Día de la Madre

Lo ÚltimoRegionales

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Alejandra Schram, directora de la Escuela N° 6050 “Islas Malvinas” de la localidad de Garibaldi, quien brindó detalles sobre la Cena por el Día de la Madre que la institución está organizando para este fin de semana.

El encuentro promete ser una noche especial, llena de alegría, sorteos y música, pensada para homenajear a todas las mamás de la comunidad. Alejandra destacó que el evento tiene además un propósito solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a realizar arreglos y mejoras en el edificio escolar, fortaleciendo así el espacio educativo donde día a día crecen y aprenden los niños de Garibaldi.

Desde la institución invitan a todas las familias a participar y celebrar juntos esta fecha tan especial, colaborando al mismo tiempo con una causa que beneficia a toda la comunidad educativa.

Te puede interesar

  • DIA DE LA ANCIANIDAD

    Alejandra Vàzquez, en el Día de la Ancianidad, habló de los derechos de los adultos mayores.Escuchala junto a Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos.

  • DÍA DE LA CELIAQUÍA

    El pasado 5 de mayo se conmemoró el Dia de la Celiaquía.Belkys Bono contó en la mañana de la radio como es vivir con la…

  • POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

    Desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana organizó junto a Gladys Walpen de Just para el próximo sábado diferentes actividades para…

  • DÍA DE LA SANIDAD

    Charlamos con la doctora Laura Allasia en el "Día de la Sanidad", sobre la importancia y el papel fundamental de cada uno de los que…

  • DÍA DE LA FAMILIA

    Residentes y profesionales del Hogar de Ancianos de María Juana visitaron los estudios de la radio para compartir con la audiencia actividades relacionadas con el…