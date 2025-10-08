La Escuela N° 6050 “Islas Malvinas” de Garibaldi organiza una Cena por el Día de la Madre

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Alejandra Schram, directora de la Escuela N° 6050 “Islas Malvinas” de la localidad de Garibaldi, quien brindó detalles sobre la Cena por el Día de la Madre que la institución está organizando para este fin de semana.

El encuentro promete ser una noche especial, llena de alegría, sorteos y música, pensada para homenajear a todas las mamás de la comunidad. Alejandra destacó que el evento tiene además un propósito solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a realizar arreglos y mejoras en el edificio escolar, fortaleciendo así el espacio educativo donde día a día crecen y aprenden los niños de Garibaldi.

Desde la institución invitan a todas las familias a participar y celebrar juntos esta fecha tan especial, colaborando al mismo tiempo con una causa que beneficia a toda la comunidad educativa.