La Escuela Santa María de los Ángeles celebró el Mes de la Alfabetización con una visita al geriátrico “Dr. Carlos Bacile”

En el marco del Mes de la Alfabetización, los niños de la salita de 3 años de la Escuela Santa María de los Ángeles, acompañados por sus seños Fabiana, Anabelia y Alejandrina, compartieron una jornada especial en el geriátrico “Dr. Carlos Bacile”.

Durante el encuentro, los pequeños escucharon la narración del cuento “Pinocho”, disfrutaron de la lectura de varias historias, bailaron, cantaron y entregaron dibujos realizados por ellos mismos como regalo para los abuelos. La visita estuvo colmada de sonrisas, ternura y momentos de unión intergeneracional, fortaleciendo el valor de la lectura y la importancia de compartir.