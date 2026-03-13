La Escuela Santa María de los Ángeles organiza una gran Cena de la Mujer e invitan a la comunidad

En la mañana de la radio recibimos la visita de Paola Lazo, quien brindó detalles e invitó a la comunidad a participar de la tradicional Cena de la Mujer, organizada por la Escuela Santa María de los Ángeles.

El encuentro se realizará el viernes 20 de marzo a las 21 horas en el SUM de la institución y contará con una noche especial pensada para compartir entre amigas y familias. El menú incluirá salamín como entrada, pata muslo con ensalada, postre helado, café y bombones.

Además de la cena, la velada tendrá bingos, sorteos y premios, junto al show musical en vivo de Maxi Cabrera, que aportará música y entretenimiento para completar una noche festiva.

Las tarjetas tienen un valor de $18.000 para mayores y $10.000 para menores. Desde la organización recordaron que la bebida no está incluida y se solicita llevar cubiertos.

Desde la institución invitan a toda la comunidad de María Juana a sumarse a esta propuesta que busca celebrar y compartir una noche especial en el marco de las actividades dedicadas a la mujer.