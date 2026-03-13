La Escuela Santa María de los Ángeles organiza una gran Cena de la Mujer e invitan a la comunidad

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio recibimos la visita de Paola Lazo, quien brindó detalles e invitó a la comunidad a participar de la tradicional Cena de la Mujer, organizada por la Escuela Santa María de los Ángeles.

El encuentro se realizará el viernes 20 de marzo a las 21 horas en el SUM de la institución y contará con una noche especial pensada para compartir entre amigas y familias. El menú incluirá salamín como entrada, pata muslo con ensalada, postre helado, café y bombones.

Además de la cena, la velada tendrá bingos, sorteos y premios, junto al show musical en vivo de Maxi Cabrera, que aportará música y entretenimiento para completar una noche festiva.

Las tarjetas tienen un valor de $18.000 para mayores y $10.000 para menores. Desde la organización recordaron que la bebida no está incluida y se solicita llevar cubiertos.

Desde la institución invitan a toda la comunidad de María Juana a sumarse a esta propuesta que busca celebrar y compartir una noche especial en el marco de las actividades dedicadas a la mujer.

Te puede interesar

  • DIA DE LA MUJER

    Mumalá María Juana celebrará el próximo 8 de marzo el Día de la Mujer a las 20.30 horas en la Plaza Pública San Martín, frente…

  • CENA DÍA DE LA MADRE

    Este sábado se realizará en Garibaldi la tradicional cena por el "Día de la Madre" organizada por la Asociación Cooperadora Escuela 6050 "Islas Malvinas" y…

  • LLEGA LA CLÁSICA CENA DE LA FAMILIA

    Charlamos con Rita de Mainardi quien habló sobre como viene la organización de la "Cena de la Familia" en Colonia Eustolia del próximo sábado, (ya…

  • UNA BIRRA DE LA MEJOR

    Pasó por el estudio de la radio Sergio Balbi, el creador de la cerveza artesanal "Melkiades", y como era muy temprano en lugar de "pinchar"…

  • "HEMOS RECIBIDO UNA HERMOSA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD"

    Patricia Giusani junto a Hermana Aurora Patricia Giusani, representante legal de la Escuela Santa María de los Ángeles, agradeció a quienes colaboran con la colecta…