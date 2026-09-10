La Escuela Taller Manuel N.º 3090 celebró sus 75 años de trayectoria

En la Casa del Bicentenario se llevó a cabo un acto conmemorativo por los 75 años de la Escuela Taller de Educación Manuel N.º 3090, una institución que forma parte de la historia educativa de la localidad.

La jornada fue una oportunidad para celebrar siete décadas y media de trayectoria y reconocer el camino recorrido por una institución que ha acompañado la formación de generaciones de estudiantes a lo largo de sus 75 años.

Durante el acto se puso en valor especialmente el trabajo de toda la comunidad educativa que, en diferentes momentos de la historia de la escuela, contribuyó a sostener y hacer crecer la institución: docentes, directivos, estudiantes, familias y trabajadores de la educación.

Los aniversarios de este tipo permiten también recuperar parte de la memoria de las instituciones locales y reconocer el impacto que tienen en la vida cotidiana de una comunidad. Una escuela no solamente transmite conocimientos, sino que también se convierte en un espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de vínculos.

Desde la gestión comunal acompañaron la celebración y destacaron la importancia de continuar respaldando a las instituciones educativas de la localidad, entendiendo que su trabajo contribuye a fortalecer los lazos que forman parte de la identidad comunitaria.

Con 75 años de historia, la Escuela Taller Manuel N.º 3090 celebra así un aniversario que mira hacia el pasado, reconoce a quienes fueron parte de su recorrido y proyecta nuevos desafíos para las generaciones que continúan construyendo su historia.