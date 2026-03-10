La Escuela Técnica de María Juana inició el ciclo lectivo 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con María Eugenia Sanabria, directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 380, quien se refirió al inicio del ciclo lectivo 2026 en la institución educativa de María Juana, Santa Fe, Argentina.

Durante la entrevista, la directora destacó el regreso de los estudiantes a las aulas y el trabajo realizado por el equipo docente y directivo para preparar el comienzo de clases. En ese sentido, remarcó la importancia de la educación técnica como una herramienta fundamental para la formación de los jóvenes, brindándoles conocimientos teóricos y prácticos que luego pueden aplicar tanto en el ámbito laboral como en estudios superiores.

Sanabria también señaló que la escuela continúa apostando a fortalecer la formación técnica y los proyectos educativos vinculados a la tecnología, la producción y el desarrollo de habilidades prácticas, características propias de este tipo de instituciones.

De esta manera, la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 380 inició un nuevo año de actividades con expectativas renovadas, acompañando a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y formación dentro de una de las propuestas educativas más importantes de la localidad.