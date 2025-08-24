La Feria Pro Huerta fue protagonista en el Día de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En el marco de la celebración del Día de María Juana, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Pro Huerta, que volvió a reunir a la comunidad en torno a los sabores, la creatividad y las producciones locales.

Los stands ofrecieron una amplia variedad de propuestas:

La EESOPI N° 8143 José Manuel Estrada, a través de la cooperativa “Manos a la Obra”, presentó sus chocolates artesanales, bolsas de papel reciclado y vasos realizados con material compostable. Además, en conjunto con la Escuela Agrotécnica N° 380, exhibieron su trabajo en compost y semillas para la venta.

El grupo de Pro Huerta de la Comuna de María Juana participó con la venta de plantines, acompañados de pastelitos, tortas y las tradicionales tortas fritas.

La Cooperadora del CER 337 y EEAL de Estación María Juana sumó a la feria su producción de panes caseros y otras delicias que fueron muy bien recibidas por el público.

La feria se consolidó una vez más como un espacio de encuentro y trabajo colectivo, donde la producción local, el aprendizaje y la tradición se combinan para fortalecer la identidad y la economía de nuestra comunidad.