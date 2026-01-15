La Fiesta Nacional de las Culturas anticipa un fin de semana imperdible en Carlos Pellegrini

En el programa Comunicándonos dialogamos con Diamela Franchi, integrante de la organización de la Fiesta Nacional de las Culturas, quien adelantó todo lo que se viene para el gran fin de semana de celebraciones en Carlos Pellegrini, con propuestas para todas las edades, artistas de primer nivel y una fuerte impronta cultural y popular.

Las actividades comenzarán el jueves 15 con “La Fiesta de la Abuela Carabajal” y “La Peña del Demi”, una noche que promete emoción y folklore del bueno con la presencia de Roxana Carabajal, Demi Carabajal, Los Runas, además de músicos y bailarines invitados. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la región a sumarse a esta apertura especial.

El viernes 16 estará dedicado especialmente a los más chicos con “La Gran Noche de las Infancias”, que contará con La Kermesse de las Culturas, espectáculos circenses y juegos para disfrutar en familia. En este caso, las entradas se adquieren en puerta, en una jornada pensada para el encuentro, la diversión y la alegría.

El sábado 17 llegará una propuesta diferente y muy esperada: “¡MÁGICA!” con Club B, una noche que, según anticipó Franchi, será inolvidable. “Juntos hacemos una noche que quedará en la memoria”, expresó, destacando el trabajo colectivo detrás de cada jornada del evento.

Finalmente, el domingo 18 será el turno del cuarteto con el esperado “Domingo de Tunga-Tunga” (Parte 1), que tendrá sobre el escenario a Q’Lokura, Pega Band e Inocentes, cerrando el fin de semana a puro ritmo y baile.

Desde la organización invitan a toda la región a ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Culturas, que año tras año sigue creciendo y consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario cultural santafesino.