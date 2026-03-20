La Fórmula E llega a Madrid por primera vez

Madrid recibe por primera vez a la ABB FIA Fórmula E este fin de semana en el histórico Circuito del Jarama, ubicado en las afueras de la capital española.

La categoría ya había visitado este circuito antes, cuando albergó los tests de pretemporada 2024/25, pero tras recibir muchos elogios de pilotos y equipos, ahora regresa para competir.

Madrid está lista para albergar su primera carrera de Fórmula E, ya que el campeonato eléctrico llega al Circuito del Jarama. Es un trazado cargado de historia, que albergó la Fórmula 1 a finales de los años 60, gran parte de los 70 y celebró su último Gran Premio de España en 1981. Desde entonces se ha convertido en un centro para carreras de motos, autos deportivos y camiones, pero ahora vuelve a ser escenario de un campeonato mundial.

El circuito que utilizará la Fórmula E para la carrera del sábado tiene 3,934 km y consta de 14 curvas, con sentido horario. Presenta muchos cambios de elevación, y los pilotos lo elogiaron ampliamente cuando fue escenario de las pruebas de pretemporada en noviembre de 2024. Jarama colaboró para albergar los tests de pretemporada después de que graves inundaciones afectaran partes de la región de Valencia, lo que impidió realizar las pruebas previstas en el Circuito Ricardo Tormo.

Cinco carreras y cinco ganadores diferentes

Al igual que en temporadas anteriores, la Fórmula E ha sido muy impredecible en las primeras cinco carreras de la temporada 2025/26. Ha habido cinco ganadores distintos de cuatro equipos, con un nivel de competencia que sigue siendo de los más altos del automovilismo internacional.

Jake Dennis logró la primera victoria de la temporada para él y Andretti en Brasil, rompiendo la racha negativa de poles sin triunfo en el circuito de São Paulo. Fue un éxito muy esperado para el campeón de la Temporada 9, que llevaba casi dos años sin ganar.

Luego fue el turno de Nick Cassidy, quien remontó desde el 13° lugar hasta la victoria frente al público mexicano, logrando el primer triunfo de Citroën Racing apenas en su segunda carrera en monoplazas.

Después, Mitch Evans y Jaguar TCS Racing celebraron su primer triunfo de la temporada, tras un inicio complicado. Evans, ahora líder histórico de victorias en Fórmula E con 15, avanzó del noveno al primer puesto en una carrera bajo la lluvia en Miami, nuevo escenario del calendario.

En Yeda, Pascal Wehrlein volvió a lo más alto con Porsche tras largar tercero, colocándose líder del campeonato con 68 puntos antes de Madrid. Al día siguiente, Antonio Felix da Costa se convirtió en el quinto ganador en cinco carreras, apenas en su quinta participación con Jaguar.

Jaguar TCS Racing se convirtió en el primer equipo en lograr victorias con ambos pilotos esta temporada, aunque aún hay muchos pilotos que buscan su primera victoria, por lo que esta estadística podría seguir creciendo. Edoardo Mortara consiguió ambas poles en Yeda pero no pudo transformarlas en triunfo, mientras que el vigente campeón Oliver Rowland ya suma tres podios sin haber ganado todavía.

El héroe local Pepe Martí

Además de ser una carrera en casa para CUPRA KIRO, cuyo fabricante español también es patrocinador principal del E-Prix de Madrid, el equipo contará con el único piloto español de la parrilla: Pepe Martí.

El rookie de esta temporada es uno de los favoritos del público, tras llegar a la Fórmula E después de una exitosa campaña en la FIA Fórmula 2. Tras un fuerte accidente en São Paulo, logró recuperarse y ya suma tres llegadas en los puntos, con un mejor resultado de sexto lugar —y vuelta rápida— en Yeda.

Vuelve el PIT BOOST

Por primera vez desde su introducción la temporada pasada, un evento de una sola carrera del Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA utilizará el PIT BOOST, un nuevo elemento estratégico.

Normalmente presente solo en una de las carreras de los fines de semana con doble fecha, como ocurrió recientemente en Yeda, en esta ocasión el E-Prix de Madrid 2026 contará con PIT BOOST junto a una activación de ATTACK MODE de seis minutos.

Durante la carrera, los pilotos deberán realizar una parada obligatoria de 30 segundos para obtener un impulso adicional del 10% de energía en la batería. Esto añade una nueva capa estratégica y mayor incertidumbre para ofrecer carreras más dinámicas para los aficionados.

Regresa el Rookie Test

El tradicional Rookie Test de la Fórmula E vuelve una temporada más, esta vez trasladándose de Berlín a Madrid. Este evento de un día, dividido en dos sesiones, permite a los equipos rodar con sus autos utilizando únicamente pilotos “rookie”.

Según el reglamento, “un piloto que nunca haya participado en una competición o que lo haga por primera vez será considerado ‘rookie’ hasta el final de su primera temporada o hasta que haya participado en dos competiciones en diferentes temporadas. La participación en una sesión específica de entrenamientos para rookies, según el Artículo 32.6, no se considera participación en competición”.

En el pasado, grandes nombres del automovilismo han participado en estos tests, incluyendo al actual piloto de F1 de Williams Alexander Albon, el ganador de Le Mans Antonio Giovinazzi, la múltiple campeona de W Series Jamie Chadwick y la campeona de F1 Academy Abbi Pulling, entre otros.

Varios pilotos actuales también consiguieron asientos permanentes tras destacarse en estas sesiones, como Nick Cassidy, Nyck de Vries y Taylor Barnard.

El Rookie Test tendrá lugar el domingo 22 de marzo.