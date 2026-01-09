La Fórmula E regresa a Ciudad de México para la Ronda 2 de la Temporada 12

La Fórmula E vuelve a Ciudad de México para disputar su décimo evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la que será la segunda cita de la temporada 2025/26.

Después de un espectacular inicio de temporada en São Paulo en diciembre, la Temporada 12 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E continúa con la Ronda 2 en Ciudad de México, con el día de carrera programado para el sábado 10 de enero. Será un fin de semana importante para el campeonato, ya que se celebrará el E-Prix número 150 regresando a la apasionada y festiva Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Fórmula E da inicio al calendario automovilístico del año con el E-Prix de Ciudad de México 2026 presentado por Hankook. Será la décima edición de este evento para el campeonato, que corrió por primera vez aquí en la Temporada 2. Desde entonces, se han registrado siete ganadores distintos, y los tres más recientes terminaron consagrándose campeones mundiales de pilotos en esa misma temporada.

Uno de ellos fue Jake Dennis, de Andretti, quien ganó aquí en 2023 y se convirtió en el primer piloto en triunfar en la era GEN3 de la Fórmula E. Actualmente, Dennis lidera el campeonato de pilotos de la Temporada 12 tras una victoria obtenida desde pole position en São Paulo el mes pasado, sumando 25 puntos.

De regreso para más magia en México

Tras haber albergado su primera carrera en 2016, ganada por Jérôme d’Ambrosio, Ciudad de México y el Autódromo Hermanos Rodríguez se preparan para recibir a la Fórmula E por décima vez. Es una de las asociaciones más duraderas en la historia del campeonato, con solo Alemania y Estados Unidos habiendo sido sede de más carreras a lo largo de los 12 años de existencia de la Fórmula E.

Pascal Wehrlein (Porsche) y Lucas di Grassi (Lola Yamaha ABT) son los únicos pilotos de la parrilla que han ganado el E-Prix de Ciudad de México en más de una ocasión. El E-Prix de Ciudad de México 2026 presentado por Hankook promete altas apuestas y una competencia intensa, ya que los últimos tres ganadores de esta carrera terminaron conquistando el Campeonato Mundial de Pilotos.

El Autódromo Hermanos Rodríguez lleva el nombre de los legendarios pilotos Ricardo y Pedro Rodríguez y es una presencia habitual en el calendario de la Fórmula 1.

Ubicado en el corazón de la capital más antigua de América, el E-Prix de Ciudad de México 2026 presenta un evento desafiante pero atractivo. Al estar situado a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar, la carrera pone a prueba los límites de cada piloto y equipo.

El área metropolitana del Gran Ciudad de México alberga a más de 22 millones de personas, y el país es un verdadero centro de cultura y pasión por el automovilismo. Además de las nueve ediciones del E-Prix de Ciudad de México, la Fórmula E también disputó el E-Prix de Puebla 2021 en formato doble fecha, celebrado en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc y ganado por Lucas di Grassi y Edoardo Mortara.

Los mejores momentos del Autódromo Hermanos Rodríguez

La primera carrera en México fue ganada por Lucas di Grassi al caer la bandera a cuadros, pero el campeón de la Temporada 3 fue posteriormente descalificado por llevar un auto ABT Schaeffler Audi Sport con peso inferior al reglamentario. La victoria pasó entonces a manos de d’Ambrosio, aunque di Grassi se recuperó al año siguiente al ganar desde el 16° puesto de largada para Audi. En la temporada siguiente, Daniel Abt logró en Ciudad de México su primera victoria en la Fórmula E y se convirtió además en el primer piloto alemán en ganar en el campeonato totalmente eléctrico.

Audi continuó con su gran racha, ganando el evento de la Temporada 5 para lograr su tercer triunfo consecutivo como equipo en México. Fue un final muy ajustado, ya que la última curva del E-Prix de Ciudad de México 2019 quedó registrada como uno de los desenlaces más intensos de una carrera. Di Grassi superó por muy poco a Pascal Wehrlein, entonces piloto de Mahindra Racing, por el interior a metros de la meta, aunque una penalización de cinco segundos relegó finalmente a Wehrlein al sexto puesto.

Mitch Evans logró una victoria dominante para Jaguar TCS Racing en 2020, mientras que Pascal Wehrlein llevó a Porsche a su primer triunfo en el evento durante la Temporada 8. Fue un fin de semana especial para el fabricante alemán, que había ingresado a la Fórmula E en 2019, ya que su compañero André Lotterer terminó segundo y le dio al equipo su primer 1-2.

Desde la introducción de la era GEN3, el E-Prix de Ciudad de México ha dejado una estadística poco común en el automovilismo: los tres ganadores más recientes de esta carrera se consagraron campeones mundiales en esa misma temporada. Jake Dennis de Andretti en la Temporada 9, Pascal Wehrlein de Porsche en la Temporada 10 y Oliver Rowland de Nissan en la Temporada 11 forman parte del exclusivo club de ganar en México y ser campeón.

La Fórmula E celebra 150 carreras

Bienvenido al club de las 150 carreras, Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. La categoría totalmente eléctrica celebra su E-Prix número 150 el 10 de enero de 2026, más de una década después de su debut en Beijing, China. A lo largo de esos 12 años, la Fórmula E ha experimentado numerosos cambios, desde un enorme salto tecnológico en sus coches de carrera hasta sedes increíbles y fichajes de pilotos de primer nivel.

Tras comenzar con cambios de auto a mitad de carrera, el campeonato dio pasos gigantes en el desarrollo de tecnologías aplicables de la pista a la calle y hoy cuenta con una impresionante lista de fabricantes que incluye a Citroën, Porsche, Nissan, Mahindra y Jaguar. A lo largo de las generaciones, los coches también se volvieron más livianos, rápidos y sostenibles, con el modelo más reciente llevando al límite la movilidad eléctrica en competición.

El GEN3 Evo es capaz de acelerar de 0 a 100km/h en 1,82 segundos, cuenta con un paquete aerodinámico más agresivo e incorpora tracción integral en momentos clave de la carrera, como las largadas y el uso del MODO ATAQUE. También se introdujo el PIT BOOST para transformar las estrategias en carrera y ofrecer a los equipos una tecnología revolucionaria de recarga. Con el GEN4 debutando la próxima temporada, no hay señales de desaceleración para la Fórmula E ni para el futuro del campeonato.

A lo largo de esta evolución de los autos, el campeonato también ha corrido en el corazón de las ciudades más grandes del mundo. París, Roma, Berlín, Londres, Moscú, Miami, Ciudad del Cabo, Nueva York, Seúl, Jeddah, Marrakech y Mónaco son solo algunos de los destinos que han visto competir a la serie frente a millones de espectadores. La Fórmula E incluso fue responsable de devolver el automovilismo a Suiza, ayudando a levantar una prohibición que había estado vigente por más de 60 años desde el accidente de Le Mans de 1955.

De cara a esta carrera número 150, el campeonato ha coronado a 10 campeones distintos en 11 temporadas, siendo Jean-Eric Vergne el único en lograr títulos consecutivos. Hubo 24 ganadores diferentes de carreras, 38 pilotos que subieron al podio, 32 distintos lograron una pole y 89 pilotos que largaron al menos una carrera.

Así comenzó la temporada en São Paulo

La Ronda 1 se disputó el mes pasado en Brasil, con São Paulo como sede de un espectacular inicio de temporada en el circuito del Sambódromo de Anhembi. Jake Dennis comenzó la Temporada 12 de la mejor manera, largando desde la pole position tras heredarla de Pascal Wehrlein, de Porsche, luego de una penalización por patinar las ruedas en el pit lane. A partir de ahí, jugó a la perfección la estrategia, ahorrando energía y cayendo posiciones antes de lanzar su ataque final utilizando su segunda activación del MODO ATAQUE.

Se convirtió en el primer piloto en ganar el E-Prix de São Paulo largando desde la primera fila y se llevó unos valiosos 25 puntos. Muy cerca terminó el campeón mundial reinante Oliver Rowland, de Nissan, quien inició su campaña con otro trofeo al finalizar segundo. Completó el podio Nick Cassidy, protagonizando una remontada impresionante desde el 15° puesto de largada para darle a Citroën Racing su primer podio en su primer fin de semana en la Fórmula E.

Sin embargo, una de las grandes historias de la carrera fue la de CUPRA KIRO, después de que su nuevo piloto debutante Pepe Martí sufriera un fuerte accidente que provocó la bandera roja. Al no reducir la velocidad a tiempo durante un periodo de FCY, Martí entró en contacto con el Jaguar de Antonio Félix da Costa y el Porsche de Nico Müller, lo que derivó en que saliera despedido por encima de los coches antes de terminar volcando y deteniéndose en pista. La escena fue muy impactante y, gracias al extraordinario trabajo de seguridad de la FIA, Martí salió ileso del accidente.

Martí deberá cumplir una penalización por su participación en el incidente en Ciudad de México. Estará obligado a largar desde el fondo de la parrilla y recibió cuatro puntos de penalización en su licencia, con la norma que establece una suspensión por una carrera para los pilotos que alcancen los 12 puntos en un período de 12 meses.