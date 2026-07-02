La gira asiática de la Fórmula E continúa con una doble fecha en Shanghái

El paso del Campeonato Mundial de la ABB FIA Fórmula E por Asia sigue este fin de semana con dos carreras en el Circuito Internacional de Shanghái, correspondientes a las rondas 12 y 13 de la temporada 2025/26.

El Circuito Internacional de Shanghái, de 3,051 kilómetros, es uno de los muchos trazados diseñados por el reconocido Hermann Tilke. Sus 12 curvas crean un diseño único que se asemeja al carácter chino “上” (shang), que significa “arriba”. Concebido para albergar los principales eventos del automovilismo mundial, este circuito en sentido horario combina largas rectas de alta velocidad con curvas rápidas y fluidas, ofreciendo numerosas oportunidades de adelantamiento.

De regreso a la capital automotriz de China por tercera temporada consecutiva, apenas 25 puntos separan a los tres primeros pilotos del campeonato. Con tres fines de semana de doble fecha por disputarse de aquí al final de la temporada, la consistencia y la capacidad para minimizar daños serán factores clave para definir quién llegará en la mejor posición al desenlace del campeonato en Londres.

Jaguar TCS Racing, líder tanto del Campeonato Mundial de Equipos como del Campeonato Mundial de Pilotos de la ABB FIA Formula E, afrontará el fin de semana con la confianza de poder consolidar su liderazgo, siendo el único equipo que ha ganado más de una de las cuatro carreras disputadas en el Circuito Internacional de Shanghái en la Fórmula E.

Así llega la temporada

Con seis rondas restantes en la temporada 2025/26 de la ABB FIA Fórmula E, la lucha por el campeonato sigue muy ajustada. El líder del certamen, Mitch Evans, continúa ampliando lentamente su ventaja con la esperanza de conquistar su primer Campeonato Mundial de la FIA.

Jake Dennis, campeón de la Temporada 9 comenzó la temporada ganando en Brasil tras convertir su pole position en victoria para Andretti. Luego llegó Ciudad de México, donde Nick Cassidy remontó desde la 13ª posición hasta la victoria para darle a Citroën Racing su primer triunfo en monoplazas apenas en su segunda carrera dentro de la categoría.

En el Autódromo Internacional de Miami, Mitch Evans logró la 15ª victoria de su carrera y pasó a ser el piloto con más triunfos en la historia de la Fórmula E. Pascal Wehrlein ganó la primera de las dos carreras disputadas en Yeda para Porsche, mientras que Antonio Félix da Costa consiguió su primera victoria con Jaguar TCS Racing.

Da Costa prolongó ese buen momento con dos triunfos consecutivos cuando la Fórmula E visitó por primera vez el Circuito de Madrid Jarama. Después, Nico Müller consiguió su primera victoria en Berlín, luciendo una decoración especial en homenaje al Porsche “Pink Pig”, para alegría del público local. Al día siguiente fue nuevamente Evans quien subió a lo más alto del podio, remontando desde la 17ª posición gracias a una brillante estrategia y una conducción sobresaliente.

Las icónicas calles de Mónaco vieron a Nyck de Vries poner fin a la sequía de victorias de Mahindra Racing y darle al equipo su primer triunfo en la era GEN3. Al día siguiente, Oliver Rowland volvió a demostrar su maestría en el Principado al repetir la victoria lograda allí el año anterior con Nissan.

Más recientemente, Jake Dennis volvió a ocupar el escalón más alto del podio con otra actuación dominante en Sanya, logrando la pole position y la victoria para sumar el máximo de 28 puntos y ascender hasta la quinta posición del campeonato.

Un calendario récord para la temporada 2026/27

La semana pasada, tras la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor (WMSC), la FIA ratificó un calendario récord para la temporada 2026/27 de la ABB FIA Fórmula E, marcando el comienzo de la era GEN4.

La temporada más extensa de la historia de la categoría comenzará en Yeda, Arabia Saudita, con una doble fecha nocturna en el Circuito Corniche de Yeda los días 18 y 19 de diciembre de 2026. Luego el campeonato viajará al continente americano con el E-Prix de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 de enero de 2027, seguido por el nuevo E-Prix de Austin en el COTA el 6 de febrero de 2027 y el E-Prix de Miami en el Autódromo Internacional de Miami (Hard Rock Stadium) el 20 de febrero de 2027. La gira americana concluirá con el E-Prix de São Paulo en el Circuito Anhembi Sambadrome el 13 de marzo de 2027.

Posteriormente, el campeonato viajará a Asia para disputar el E-Prix de Sanya en el circuito Haitang Bay el 17 de abril de 2027, antes de afrontar una temporada europea ampliada. Europa contará con una intensa serie de fechas dobles: el Circuito Urbano del Aeropuerto de Tempelhof en Berlín los días 8 y 9 de mayo, las icónicas calles del Circuito de Mónaco los días 15 y 16 de mayo y Londres, en Brands Hatch, los días 29 y 30 de mayo de 2027. La gira europea continuará con una nueva doble fecha en Zandvoort los días 18 y 19 de junio, antes del regreso al Circuito de Madrid Jarama para el E-Prix de Madrid los días 26 y 27 de junio.

La temporada concluirá con un espectacular cierre de fecha doble en Asia-Pacífico: el Circuito Internacional de Shanghái albergará las carreras del 10 y 11 de julio de 2027, antes del gran final en el Circuito Urbano de Tokio los días 24 y 25 de julio, que pondrá punto final a la primera temporada de la nueva era GEN4.

Un nuevo formato de carreras

También anunciado la semana pasada, la temporada 2026/27 estrenará un nuevo formato para los fines de semana de fecha doble, compuesto por la carrera tradicional (E-Prix) y una nueva competencia más corta denominada E-Prix Unleashed.

Introducido para mostrar todo el potencial sin restricciones del auto GEN4, este nuevo enfoque ofrecerá un estilo de competencia completamente diferente y mucho más dinámico. Ambos formatos brindarán a los aficionados una atractiva combinación de estrategia, táctica y máxima velocidad a lo largo de un mismo fin de semana de competencia.