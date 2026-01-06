La Hidráulica puso en marcha la pretemporada de Primera y Reserva

El Club La Hidráulica dio inicio a la pretemporada de Primera y Reserva, con una importante convocatoria de jugadores que comenzaron los trabajos bajo la conducción del director técnico Marcos Luna, marcando el arranque formal de la preparación para la nueva temporada.

Además de los futbolistas que ya pertenecen a la institución, el club abrió una etapa de pruebas destinada a jugadores que deseen incorporarse al plantel para el presente año, ampliando así las posibilidades de conformar un grupo competitivo.

El cuerpo técnico se completa con Mauricio Sosa, Mauricio Roteda, Hugo Vocos y Alejandro Mendoza, este último a cargo de la preparación física, conformando un equipo de trabajo integral para las divisiones mayores.

En lo deportivo, La Hidráulica tendrá un temprano debut en la Copa Federación, el 25 de enero, cuando enfrente a La Emilia en la localidad de San Jorge. Posteriormente, el conjunto será local ante Atlético María Juana y Juventud Guadalupe, en un calendario exigente desde el inicio.

Esta primera participación en un torneo provincial se da en un año muy especial para La Hidráulica, ya que la institución celebra el 30° aniversario de su fundación, sumando un motivo extra de entusiasmo y compromiso para la temporada que comienza.