La importancia de la lactancia materna: una charla con la Dra. Cecilia Bascelli

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la mañana del programa Comunicándonos entrevistamos a la Dra. Cecilia Bascelli, médica pediatra, quien compartió su mirada profesional y humana sobre la importancia de la lactancia en los primeros meses de vida del bebé.

Durante la charla, la doctora destacó que la leche materna es el alimento ideal para el recién nacido, ya que contiene todos los nutrientes necesarios en las proporciones exactas para favorecer su crecimiento, desarrollo y maduración. Además, resaltó que la lactancia no solo alimenta, sino que también protege, ya que la leche materna contiene anticuerpos que ayudan a prevenir enfermedades infecciosas y fortalecen el sistema inmunológico del bebé.

La leche de cada mamá es única y está hecha a la medida de su bebé. No hay ninguna fórmula artificial que se compare en calidad, beneficios ni vínculo emocional con lo que representa amamantar. Además la lactancia fortalece el vínculo afectivo madre-hijo, genera seguridad emocional en el niño, y contribuye al desarrollo neurológico y emocional.

Por otro lado, la pediatra hizo hincapié en que la lactancia también tiene múltiples beneficios para la madre, como una recuperación más rápida postparto, la reducción del riesgo de hemorragias, y la disminución de la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de mama y ovario.

Bascelli animó a las mamás a confiar en su cuerpo, buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario, y no rendirse frente a las dificultades iniciales.

La entrevista dejó un mensaje claro: la leche materna salva vidas, mejora la salud de la infancia y fortalece los lazos afectivos, por eso es fundamental seguir promoviendo entornos que apoyen y acompañen la decisión de amamantar.