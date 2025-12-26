La Juanita se prepara para las fiestas: intensa actividad en la fábrica de productos alimenticios

En la mañana de la radio dialogamos con Victor Junco, quien contó cómo se viene desarrollando el trabajo en la fábrica de productos alimenticios La Juanita en este cierre de año, con una agenda cargada de producción y preparativos especiales para las fiestas.

Durante la entrevista, Junco explicó que, como ocurre cada fin de año, la demanda aumenta considerablemente y el equipo de La Juanita trabaja a pleno en la elaboración de una amplia variedad de exquisiteces pensadas para acompañar las mesas navideñas y de Año Nuevo. La planificación, el compromiso del personal y el cuidado en cada detalle son claves para cumplir con los pedidos y mantener la calidad que caracteriza a la firma.

Asimismo, destacó el valor del trabajo en equipo y el esfuerzo que se realiza en esta época para llegar a cada hogar con productos frescos y de elaboración artesanal, reafirmando el vínculo de la empresa con la comunidad.

De esta manera, La Juanita transita los últimos días del año con intensa actividad, apostando una vez más a ofrecer sabores tradicionales y de calidad para celebrar las fiestas de fin de año.