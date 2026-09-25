Pobreza: Concordia registró el nivel más alto y Gran Santa Fe quedó entre los aglomerados con mayor incidencia

El INDEC informó que el 32,3% de las personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026. El dato equivale a unos 9,7 millones de personas dentro del universo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares. La indigencia alcanzó al 7,5%.

Los datos muestran importantes diferencias entre las distintas ciudades y regiones del país. Entre los aglomerados con mayor incidencia de la pobreza aparece Concordia, con el 56,2% de su población bajo la línea de pobreza.

También se ubicaron en niveles elevados Gran Resistencia (48,6%), Posadas (42,2%), Corrientes (41%), Gran Santa Fe (38,6%) y La Rioja (38,4%).

En el otro extremo, los porcentajes más bajos se registraron en Ciudad de Buenos Aires, con 11,1%, seguida por Neuquén-Plottier (19,6%) y Mar del Plata (20,4%).

La situación en Santa Fe

El dato de Gran Santa Fe, que comprende el aglomerado urbano relevado por el INDEC, muestra que el 38,6% de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre del año.

El porcentaje se encuentra por encima del promedio nacional de los 31 aglomerados, que fue del 32,3%.

La región Pampeana, a la que pertenece este aglomerado, registró una incidencia de pobreza del 30,3%, aunque los valores presentaron importantes diferencias entre las ciudades que la integran.

La pobreza aumentó respecto del segundo semestre de 2025

Según el informe del INDEC, la pobreza alcanzó al 24,4% de los hogares y al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026. Dentro de ese universo, el 5,6% de los hogares y el 7,5% de las personas se encontraban en situación de indigencia.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales en las personas y 3,4 puntos en los hogares.

El organismo explicó que, durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% en el caso de la Canasta Básica Alimentaria y 19,6% en la Canasta Básica Total. Esa diferencia incidió en el incremento de los indicadores de pobreza e indigencia.

Los niños, entre los grupos más afectados

El informe también mostró diferencias según la edad. El 44,5% de las personas de entre 0 y 14 años pertenecía a hogares que se encontraban por debajo de la línea de pobreza.

Entre las personas de 15 a 29 años, la incidencia fue del 36,9%, mientras que alcanzó al 28,8% de quienes tenían entre 30 y 64 años. En el grupo de 65 años y más, el porcentaje fue del 14,8%.

Los resultados corresponden al primer semestre de 2026 y fueron difundidos por el INDEC el 24 de septiembre.