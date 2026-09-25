Garibaldi se prepara para celebrar las Primeras Comuniones en la Capilla San Juan Bautista

Regionales

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Carina Ahumada sobre una celebración especial que tendrá lugar este fin de semana en la localidad de Garibaldi.

El próximo domingo 27 de septiembre, a las 18 horas, los niños de la comunidad recibirán su Primera Comunión durante una celebración que se llevará a cabo en la Capilla San Juan Bautista.

Se trata de un momento significativo para los niños y sus familias, que estarán acompañados por la comunidad en este importante paso dentro de su vida religiosa.

Durante la charla, Carina invitó a los vecinos a participar y acompañar a las familias en esta celebración, que será también una oportunidad para compartir un momento de encuentro y fe en comunidad.

Te puede interesar