Italia se vive en San Francisco con una nueva jornada de cultura, gastronomía y música

En la mañana de la radio charlamos con Luis Anselmi, quien será parte de la segunda edición de Italia en San Francisco, un evento que invita a toda la comunidad a disfrutar de una jornada dedicada a la cultura italiana.

La propuesta se realizará el sábado 26 de septiembre, desde las 12 horas, en la Plaza Cívica de San Francisco, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá una variada propuesta gastronómica con Italian Street Food, donde se podrán disfrutar distintas especialidades de la cocina italiana.

La música también tendrá un lugar central en el evento. El escenario contará con la participación de Vincenzo Incenzo, la Banda Sinfónica de San Francisco, Fuori Tempo, Barbara Gioino, Coro Emigranti, Cantata Piamontesa, Alejo Giampieri y Luca Marzolla. Además, habrá un set de vinilos a cargo de Discos Ultra.

Anselmi destacó la importancia de generar este tipo de encuentros para mantener presentes las tradiciones y expresiones culturales italianas, además de fortalecer los vínculos que unen a Italia con la comunidad de la región.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada al aire libre, con gastronomía, música y cultura italiana.

Italia en San Francisco: sábado 26 de noviembre desde las 12 horas, en la Plaza Cívica, con entrada libre y gratuita.