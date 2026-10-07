La Laguna de Melincué tendrá un nuevo sendero para conocer y proteger su biodiversidad

La Laguna de Melincué, uno de los humedales más importantes del sur santafesino, será escenario de un nuevo proyecto que busca combinar conservación ambiental, educación y turismo sostenible.

La iniciativa propone transformar un antiguo tramo de la Ruta Provincial 93 en un sendero interpretativo, pensado para que vecinos y visitantes puedan recorrer el lugar, conocer su biodiversidad y comprender la importancia de conservar este ambiente.

El proyecto es impulsado por la organización Amigos del Humedal Laguna de Melincué y fue seleccionado entre las iniciativas beneficiadas por el Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural Santafesino. La propuesta fue presentada recientemente por integrantes de la ONG, quienes destacaron que el objetivo es generar un espacio de contacto directo con la naturaleza.

La idea es que el futuro sendero no sea solamente un lugar de paseo. A través de cartelería y recursos interpretativos se buscará explicar las características del humedal, su flora y fauna y los procesos naturales que ocurren en el ambiente.

Un humedal clave del sur provincial

La Laguna de Melincué forma parte de los ambientes naturales que cumplen funciones importantes para la biodiversidad santafesina. Los humedales son espacios donde el agua tiene un papel fundamental y que sirven como refugio, alimentación y reproducción para numerosas especies.

En el caso de Melincué, la presencia de aves constituye uno de los principales atractivos naturales del área y forma parte del patrimonio ambiental de la región.

El proyecto también apunta a que el conocimiento del lugar contribuya a su conservación. La propuesta parte de una idea sencilla: conocer un ambiente permite comprender su importancia y, a partir de allí, favorecer su cuidado.

Turismo y conservación

El desarrollo de un sendero interpretativo busca además generar una alternativa de turismo vinculado con la naturaleza, sin perder de vista la necesidad de proteger el ecosistema.

La iniciativa se suma a otras acciones que se vienen desarrollando en Santa Fe para fortalecer la conservación de los ambientes naturales y promover proyectos ambientales surgidos desde organizaciones y comunidades locales.

Para el sur santafesino, la puesta en valor de la Laguna de Melincué representa también una oportunidad para mirar al territorio desde otra perspectiva: no solamente como un espacio productivo o turístico, sino como un ambiente que alberga biodiversidad y que necesita ser conocido para poder ser protegido.

El proyecto vuelve a poner en discusión la importancia de los humedales santafesinos y el desafío de encontrar un equilibrio entre el acceso de las personas a estos espacios y la conservación de los ecosistemas que los sostienen.