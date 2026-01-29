La Liga Federal 2026: María Juana dirá presente entre los 92 equipos del país

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) confirmó oficialmente el formato y los 92 clubes participantes de La Liga Federal 2026, el certamen más grande y federal del básquetbol argentino, que reunirá instituciones de 16 provincias y estará dividido en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. El cierre de inscripciones se realizó el pasado 23 de enero, mientras que el inicio del torneo está previsto entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

Entre los equipos confirmados se destaca la participación del Club Atlético María Juana, que volverá a competir a nivel nacional representando a la localidad y a la región en la Conferencia Centro, reafirmando el crecimiento sostenido del básquet mariajuanense y el trabajo deportivo e institucional que se viene realizando en los últimos años.

Luego de analizar la documentación presentada por cada institución, la CAB dio a conocer el listado definitivo de clubes que formarán parte de esta nueva edición de la tercera categoría del básquet argentino. En los próximos días se informará el formato de competencia específico para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA dentro de la Conferencia Metropolitana.

Conferencia Centro: el desafío de María Juana

La Conferencia Centro contará con 15 clubes, divididos en dos zonas que competirán en partidos de ida y vuelta.

En la Zona B, donde estará María Juana, participarán:

Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

La presencia de María Juana en esta edición de La Liga Federal representa un nuevo desafío deportivo y una oportunidad histórica para seguir posicionando al club y a la localidad en el mapa del básquet nacional, enfrentando a instituciones de amplia trayectoria y fortaleciendo el desarrollo de sus divisiones formativas y del básquet mayor.

Las demás conferencias

La edición 2026 se completa con las conferencias NEA, NOA, Sudeste, Sur, Litoral y Metropolitana, que reúnen a clubes de todo el país y confirman una vez más el carácter federal del torneo organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

Conferencia NEA

Zona única con 10 equipos, que competirán todos contra todos, ida y vuelta.

Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

Conferencia NOA

Zona única con 7 equipos, en formato ida y vuelta.

9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).

Conferencia Sudeste

14 clubes divididos en dos zonas.

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).

Conferencia Sur

Zona única con 8 equipos, ida y vuelta.

Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

Conferencia Centro

15 clubes divididos en dos zonas.

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

Conferencia Litoral

14 clubes divididos en dos zonas.

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).

Conferencia Metropolitana

24 clubes divididos en tres zonas, con formato ida y vuelta. La distribución y el sistema de competencia se confirmarán próximamente.

Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres de Febrero y Unión Vecinal (Munro).

Con esta confirmación, La Liga Federal 2026 vuelve a consolidarse como un torneo clave para el desarrollo del básquet en todo el país, con fuerte presencia regional y la participación de instituciones históricas y proyectos en crecimiento, entre ellos el Club Atlético María Juana, que representará a la localidad en una exigente Conferencia Centro.