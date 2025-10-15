La Liga Rafaelina abre juego: Atlético y Talleres, con compromisos fuera de casa

La pelota vuelve a rodar en el fútbol de la región con varios adelantos programados, este jueves 16 de octubre comenzará una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera A y Revalida Zona Sur en Primera B de Liga Rafaelina.

Atlético María Juana abrirá la décimo primera fecha enfrentando a Unión de Sunchales en condición de visitante. El encuentro se disputará desde las 20:00 hs en Reserva y 21:30 hs en Primera División, marcando otro desafío importante para el “Chupa”, que buscará seguir sumando en un torneo hiper competitivo.

Por su parte, Talleres tendrá acción el domingo 19 de octubre, cuando visite a San Martín de Angélica, por la octava fecha de la Reválida – Zona Sur de la Primera B. Los dirigidos por Jorge Sánchez jugarán desde las 14:30 hs en Reserva y 16:00 hs en Primera, en lo que se anticipa como uno de los duelos claves para la definición del certamen.

Además, la programación de la Liga presenta una intensa grilla de encuentros que comenzarán el jueves y se extenderán hasta el domingo.

JUEVES 16/10 – ADELANTOS

Juventud de Rafaela vs. Atlético de Rafaela (20:00 y 21:30 hs)

Florida de Clucellas vs. Ben Hur (20:00 y 21:30 hs)

9 de Julio vs. Sportivo Roca (20:00 y 21:30 hs)

Zenón Pereyra vs. Atlético Esmeralda (20:30 y 22:00 hs)

Unión de Sunchales vs. Atlético María Juana (20:00 y 21:30 hs)

VIERNES 17/10

Deportivo Tacural vs. Peñarol (20:30 y 22:00 hs)

Argentino de Humberto vs. Moreno de Lehmann (20:30 y 22:00 hs)

La Hidráulica vs. La Trucha FC (20:30 y 22:00 hs)

Deportivo Bella Italia vs. Independiente de Ataliva (20:30 y 22:00 hs)

Deportivo Josefina vs. Argentino Quilmes (20:00 y 21:30 hs)

DOMINGO 19/10

Primera A – 11ª Fecha – Clausura

Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (14:30 y 16:00 hs)

Primera B – 8ª Fecha – Reválida

Zona Norte:

Deportivo Ramona vs. Tiro Federal Moisés Ville

Deportivo Susana vs. Juventud Unida

Belgrano de San Antonio vs. Independiente San Cristóbal

Zona Sur:

Bochófilo Bochazo vs. Defensores de Frontera

San Martín de Angélica vs. Talleres de María Juana (14:30 y 16:00 hs)

Sportivo Santa Clara vs. Sp. Libertad Est. Clucellas

Postergados – Sábado 25/10

Brown de San Vicente vs. Libertad de Sunchales

Argentino de Vila vs. Deportivo Aldao