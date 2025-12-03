La Liga Rafaelina cerró la temporada de Inferiores con una cena multitudinaria

En el salón del Club Deportivo Bella Italia, se realizó la tradicional Fiesta de Divisiones Inferiores, un encuentro que lleva más de 25 años de historia y que volvió a reunir a toda la familia del fútbol juvenil regional. Más de 1.000 personas participaron del evento, en el que se entregaron premios a campeones, subcampeones, goleadores y directores técnicos más correctos de la temporada 2025.

Atlético María Juana recibió el trofeo por haber sido campeón del Torneo Apertura Zona Sur y subcampeón del Clausura. Además, la joven promesa Luciano Druetta Forni fue galardonado por ser el goleador de la novena división con 20 goles.

Además, fueron premiados los técnicos más correctos: PRIMERA “A”: Gustavo Raminelli (Arg. Humberto), PRIMERA “B” ZONA NORTE: Miguel Santellan (Dep. Bella Italia), PRIMERA “B” ZONA SUR: Jorge Fink (Bochófilo Bochazo) y FUTBOL FEMENINO: Luciano Barbero (Sunchales Cicles).

Joaquín Zbrun fue elegido el mejor árbitro en divisiones inferiores 2025 y Thiago Trucco en categoría infantiles.

Durante la velada se repasaron los logros deportivos de cada institución, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de cientos de niños y jóvenes que formaron parte de las competencias de la Liga Rafaelina de Fútbol.