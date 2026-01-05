Comienza la pretemporada arbitral de la Liga Rafaelina

El próximo martes 6 de enero se pondrá en marcha la pretemporada de los árbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol. Las actividades se desarrollarán en el Centro de Educación Física y estarán coordinadas por el profesor Facundo Rodríguez.

El plan de preparación física se extenderá durante todo el mes de enero y parte de febrero, con vistas al inicio de la Copa Departamento Castellanos. Los entrenamientos se llevarán a cabo los días martes, jueves y viernes.

El objetivo de esta etapa es que los jueces lleguen en condiciones físicas óptimas al comienzo de los torneos oficiales.