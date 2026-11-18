El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió este martes con la presencia de delegados, presidentes y directivos de los clubes afiliados, oportunidad en la que se definió la programación de los encuentros correspondientes al próximo fin de semana.

La agenda tendrá partidos decisivos en Primera A y Primera B, con la disputa de finales por el título absoluto, las revanchas por el ascenso y el encuentro que definirá el descenso.

Primera A: definición por el descenso

Este miércoles 18 de noviembre, desde las 21:30, en cancha de 9 de Julio, se enfrentarán Deportivo Aldao y Argentino de Vila, en un partido determinante para definir la permanencia en la máxima categoría.

Finales del Absoluto de Primera A

La definición del campeonato continuará con los partidos de ida:

Reserva: viernes 20 de noviembre, a las 19:00, en cancha de Ben Hur. Ben Hur vs. 9 de Julio.

viernes 20 de noviembre, a las 19:00, en cancha de Ben Hur. Ben Hur vs. 9 de Julio. Primera División: domingo 22 de noviembre, a las 18:00, en cancha de Unión de Sunchales. Unión de Sunchales vs. 9 de Julio, por la Copa Challenger Hugo Riberi.

Primera B: finales por el ascenso

El domingo 22 de noviembre se jugarán las revanchas correspondientes a las finales por el ascenso en las zonas Norte y Sur.

En la Zona Norte, en cancha de Deportivo Ramona, la actividad comenzará a las 14:30 con el encuentro de Reserva entre Deportivo Ramona y Argentino de Humberto. A las 16:00 jugarán en Primera División Deportivo Ramona e Independiente de San Cristóbal.

Por su parte, en la Zona Sur, en cancha de Florida de Clucellas, se disputarán los siguientes encuentros:

14:30 – Reserva: Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara.

Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara. 16:00 – Primera División: Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara.

De esta manera, la Liga Rafaelina tendrá un fin de semana cargado de definiciones, con ascensos, títulos y permanencias en juego en las distintas categorías.