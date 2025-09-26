La Liga Rafaelina de Fútbol anuncia la Copa Bi-Departamental de Campeones

El próximo miércoles 15 de octubre, el estadio de Deportivo Aldao será escenario de una jornada histórica con la Copa Bi-Departamental de Campeones, un torneo que une a los equipos ganadores de los departamentos Castellanos y San Cristóbal en dos duelos apasionantes.

La jornada abrirá a las 20:00 horas con la disputa de la Copa de Plata, donde Deportivo Aldao (campeón del Dpto. Castellanos) enfrentará a Juniors de Suardi (campeón del Dpto. San Cristóbal).

Más tarde, desde las 22:15 horas, se jugará la gran final por la Copa de Oro, protagonizada por dos grandes del fútbol regional: Brown de San Vicente frente a Sportivo Suardi, en un choque que promete intensidad y emoción hasta el último minuto.

El evento cuenta con el auspicio de la Liga Rafaelina de Fútbol, junto al apoyo de los senadores provinciales Alcides Calvo y Felipe Michlig, y busca consolidarse como una verdadera fiesta deportiva para toda la región.

La invitación está hecha: el fútbol del interior se viste de gala en Aldao, con una noche de clásicos imperdibles entre campeones.