La Liga Rafaelina sorteó los fixtures del Torneo Reválida de Primera B

La Liga Rafaelina de Fútbol realizó el sorteo de los fixtures del Torneo Reválida 2026 de Primera B, tanto para la Zona Sur como para la Zona Norte, certamen que se pondrá en marcha una vez finalizada la disputa del Torneo Clausura.

En la Zona Sur, donde participa el Club Atlético Talleres de María Juana, el conjunto albirrojo ya conoce el camino que deberá recorrer en busca de sus objetivos durante la Reválida.

El fixture de Talleres

1.ª fecha: Talleres vs. Sportivo Santa Clara.

Talleres vs. Sportivo Santa Clara. 2.ª fecha: Defensores de Frontera vs. Talleres.

Defensores de Frontera vs. Talleres. 3.ª fecha: Talleres vs. La Hidráulica.

Talleres vs. La Hidráulica. 4.ª fecha: Zenón Pereyra FC vs. Talleres.

Zenón Pereyra FC vs. Talleres. 5.ª fecha: Talleres vs. San Martín de Angélica.

Talleres vs. San Martín de Angélica. 6.ª fecha: Bochófilo Bochazo vs. Talleres.

Bochófilo Bochazo vs. Talleres. 7.ª fecha: La Trucha FC vs. Talleres.

La Trucha FC vs. Talleres. 8.ª fecha: Talleres vs. Florida de Clucellas.

Talleres vs. Florida de Clucellas. 9.ª fecha: Fecha libre.

Por su parte, la Zona Norte también definió el orden de los encuentros para los equipos que disputarán la Reválida en ese grupo.

Con el calendario ya establecido, los clubes podrán comenzar a planificar una competencia que se jugará una vez concluido el Clausura y que promete ser muy disputada en ambas zonas.