La Liga San Martín confirmó el inicio del Apertura 2026 y dio a conocer el fixture completo

La Liga Departamental de Fútbol San Martín oficializó el inicio del Torneo Apertura 2026 y confirmó el fixture completo de la competencia, que comenzará el próximo 15 de marzo con la participación de 14 equipos.

La temporada se pondrá en marcha con un duelo especial: Atlético San Jorge y Club Atlético Piamonte disputarán la Copa de Campeones, enfrentando a los últimos ganadores del certamen.

El campeonato se jugará bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda, con 13 fechas en la fase regular, luego de confirmarse la deserción de Unión de Sastre, lo que modificó el armado inicial del torneo.

Finalizada la etapa regular, los cuatro primeros equipos de la tabla general clasificarán directamente a los Cuartos de Final, mientras que los ubicados entre el 5° y el 12° puesto deberán disputar los Octavos de Final en cruces eliminatorios. Los dos semifinalistas definirán al campeón en partidos de ida y vuelta. Además, se confirmó que en los playoffs habrá ventaja de localía para los mejores posicionados, un factor clave en instancias decisivas.

Entre los encuentros destacados de la primera fecha, Atlético Sastre visitará a Americano Mutual y Social en el estadio “Roberto Toraglio”, en uno de los clásicos modernos de la región. Por su parte, el último campeón, Atlético Piamonte, comenzará la defensa del título como visitante frente a Club Atlético El Expreso.

La jornada inicial se completará con los siguientes cruces: General San Martín vs. Juventud Unida; Granaderos vs. San Martín; Guadalupe vs. Atlético San Jorge; Susanense vs. Trebolense; y La Emilia vs. Deportivo Mitre.

Desde la Liga informaron además que el valor de la entrada general será de $8.000. Con el fixture confirmado y el formato definido, el fútbol regional comienza a palpitar una nueva temporada que promete emociones desde el primer minuto.