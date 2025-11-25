La Mesa Intersectorial de la Comuna de María Juana presenta la segunda entrega del Ciclo “Cine Urgente” en la Sociedad Italiana

La Mesa Intersectorial de la Comuna de María Juana, junto al Cine Club de la Sociedad Italiana, invita a toda la comunidad a la segunda entrega del Ciclo Cine Urgente, una propuesta cultural que busca acercar películas de alto impacto social, reflexivo y artístico.

En esta ocasión, la temática central será la Inteligencia Artificial, uno de los debates más actuales y profundos de nuestra época.

🎬 Película destacada: Ex Machina

Este miércoles 26 de noviembre a las 20:30 hs, se proyectará “Ex Machina”, un intenso thriller psicológico escrito y dirigido por Alex Garland, que plantea interrogantes inquietantes sobre la tecnología, la conciencia y los límites entre lo humano y lo artificial.

La historia sigue a Caleb, un joven programador que es seleccionado para participar en un enigmático experimento en la aislada residencia de un millonario genio tecnológico. Allí conocerá a Ava, una sofisticada inteligencia artificial alojada en el cuerpo de una mujer-robot. Lo que comienza como una prueba científica pronto se convierte en una peligrosa batalla psicológica y emocional, donde las lealtades se confunden entre hombre y máquina.

🎭 Elenco destacado

Oscar Isaac como Nathan

como Nathan Domhnall Gleeson como Caleb

como Caleb Alicia Vikander como Ava

como Ava Sonoya Mizuno como Kyoko

como Kyoko Corey Johnson como Jay

Críticos de todo el mundo han elogiado su profundidad y su audaz mirada sobre el futuro:

“Un drama extraño, brillante y sorprendente.” — Luis Martínez, El Mundo

“Elegante, claustrofóbica y espléndida en el trabajo actoral.” — Fotogramas

“Un Frankenstein de la era digital, sobrio y brillante.” — Variety

🏆 Premios y reconocimientos

La película cuenta con una larga lista de nominaciones y galardones internacionales, entre los que se destacan:

Oscar a Mejores Efectos Visuales (2016)

Mejor Película Independiente Británica, Mejor Director y Mejor Guion — British Independent Film

— British Independent Film Premio del Jurado — Festival de Gérardmer

— Festival de Gérardmer Numerosos premios a Alicia Vikander por su interpretación como Ava

por su interpretación como Ava Reconocimientos a Alex Garland como director debutante más prometedor

🎟️ Entrada a la gorra

La función será con entrada a la gorra, para que todos los vecinos puedan disfrutar de esta propuesta cultural accesible y enriquecedora.

📍 Sociedad Italiana de María Juana

🗓️ Miércoles 26/11

🕣 20:30 hs

Una oportunidad imperdible para reflexionar, disfrutar del cine de calidad y compartir un espacio comunitario que invita a pensar el futuro con mirada crítica.