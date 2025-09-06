La miel de María Juana despierta interés internacional: visitas de Japón y Panamá

En la mañana de Comunicándonos entrevistamos a Mauricio Rassetto, miembro de la Cooperativa Apícola y Granjera María Juana Ltda., quien compartió detalles del proyecto de exportación de miel que impulsa la entidad y el balance de las visitas recibidas este jueves por parte de dos posibles compradores provenientes de Japón y Panamá.

Rassetto destacó que las expectativas son muy buenas gracias a la calidad de la miel producida en la región, caracterizada por su color y sabor distintivos, fruto de la variedad de flores presentes como alfalfa, melilotus, girasol y otras floraciones que enriquecen el producto. Además, explicó cómo se organiza la cooperativa para comercializar la miel, los destinos a los que exportan y el precio que actualmente alcanza en el mercado internacional.

De esta manera, la cooperativa local avanza en consolidar un proyecto que no solo genera oportunidades para los productores apícolas de la zona, sino que también posiciona a María Juana en el escenario mundial como un referente en la producción de miel de calidad.