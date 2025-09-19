La música despega en San Jorge: Festival Vuela con grandes bandas y fiesta asegurada

En la mañana de Radio María Juana entrevistamos a Julio Aragno, productor del Festival Vuela, que aterrizará el viernes 15 de noviembre en el Aeroclub San Jorge con una propuesta musical de primer nivel y una grilla repleta de artistas consagrados.

El escenario recibirá a La K’onga, Guasones, Cruzando el Charco, Los Tipitos, Bersuit Vergarabat, Vale Acevedo y Calter, en un festival que promete hacer vibrar a toda la región. Además, la jornada cerrará con la Fiesta Vuela y un imperdible DJ Set de Agus Maders, garantizando una experiencia única para los amantes de la música en vivo.

El evento cuenta con la invitación de Quilmes y el auspicio de Marfrig y BRF, sumando el apoyo de múltiples empresas e instituciones locales. Las entradas ya están disponibles a través de StarTicket, con la posibilidad de adquirirlas en 3 cuotas sin interés con CrediClub y Banco Santa Fe.

Desde la organización destacan que el Festival Vuela no solo busca reunir a grandes bandas nacionales, sino también posicionarse como un espacio de encuentro cultural y de disfrute colectivo, convirtiendo a San Jorge en epicentro de la música este 2025.