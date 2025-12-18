La panadería de Un Espacio Para Todos ofrece productos especiales para disfrutar esta Navidad

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Ivana Tortosa, integrante de la panadería de la Asociación Civil Un Espacio Para Todos, quien compartió detalles sobre la propuesta navideña que ya está en marcha para toda la comunidad.

De cara a las fiestas, la institución lanzó una deliciosa opción casera: tartas frutales bien coloridas y lemon pie, elaboradas especialmente para esta época y pensadas para acompañar las reuniones familiares, brindis y celebraciones de fin de año.

Ivana comentó que los pedidos ya están disponibles y pueden realizarse telefónicamente al 3406 472816, de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Los productos podrán retirarse el martes 23, garantizando frescura y el sabor único que caracteriza a la panadería UEPT.

Desde la asociación destacaron que cada elaboración está hecha “con amor y dedicación”, reforzando el valor social y comunitario del espacio, que continúa creciendo y ofreciendo oportunidades laborales y formativas para sus integrantes.

Una propuesta dulce, solidaria y con el sello de Un Espacio Para Todos, ideal para disfrutar estas fiestas con el auténtico sabor casero.