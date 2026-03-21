La panadería inclusiva que transforma aprendizaje en oportunidades

En la mañana de Radio María Juana, dialogamos con Ivana Tortosa y Alejandra Vásquez, integrantes de la Asociación Civil “Un Espacio Para Todos”, quienes compartieron cómo funciona el taller de panadería que llevan adelante con gran compromiso y dedicación.

Durante la charla, explicaron cómo se desarrolla el taller, destacando la importancia de que los chicos formen parte activa del proceso, no solo en la elaboración de los productos sino también en el aprendizaje de habilidades que fortalecen su autonomía e inclusión. Además, contaron que los productos son ofrecidos a la comunidad a través de la venta en la calle, generando un vínculo directo con los vecinos.

Por otro lado, remarcaron que gracias a la colaboración de Molino Victoria S.A. pueden elaborar diariamente distintas exquisiteces, lo que permite sostener el funcionamiento del taller y seguir creciendo en esta valiosa propuesta social. También anticiparon que ya se encuentran trabajando con entusiasmo en la preparación de las tradicionales delicias que cada año ofrecen para estas fechas especiales.ateria prima fundamental para poder llevar adelante la producción de estas delicias que llegan a tantas familias.