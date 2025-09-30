La pediatra María Cecilia Basceli aclaró mitos sobre el paracetamol y el autismo

En la mañana de “Comunicándonos”, dialogamos con la médica pediatra y neonatóloga María Cecilia Basceli, quien brindó precisiones sobre el uso del paracetamol y desmintió versiones que circularon en torno a una supuesta relación entre este medicamento y el autismo.

Basceli explicó que existen numerosos estudios científicos serios que avalan la seguridad del paracetamol cuando se utiliza en las dosis recomendadas, especialmente en pediatría, y que no hay evidencia que vincule su uso con el desarrollo del espectro autista. En ese sentido, consideró una falacia las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que instalaron dudas infundadas sobre el tema.

La profesional remarcó la importancia de informarse a través de fuentes médicas confiables y evitar la difusión de rumores que pueden generar miedo en la población. Asimismo, recordó que el paracetamol sigue siendo uno de los fármacos más indicados para el tratamiento de fiebre y dolor en niños, siempre bajo prescripción y control médico.