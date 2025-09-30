La pediatra María Cecilia Basceli aclaró mitos sobre el paracetamol y el autismo

Lo ÚltimoLocalesSalud

En la mañana de “Comunicándonos”, dialogamos con la médica pediatra y neonatóloga María Cecilia Basceli, quien brindó precisiones sobre el uso del paracetamol y desmintió versiones que circularon en torno a una supuesta relación entre este medicamento y el autismo.

Basceli explicó que existen numerosos estudios científicos serios que avalan la seguridad del paracetamol cuando se utiliza en las dosis recomendadas, especialmente en pediatría, y que no hay evidencia que vincule su uso con el desarrollo del espectro autista. En ese sentido, consideró una falacia las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que instalaron dudas infundadas sobre el tema.

La profesional remarcó la importancia de informarse a través de fuentes médicas confiables y evitar la difusión de rumores que pueden generar miedo en la población. Asimismo, recordó que el paracetamol sigue siendo uno de los fármacos más indicados para el tratamiento de fiebre y dolor en niños, siempre bajo prescripción y control médico.

Te puede interesar

  • CHARLA SOBRE EL CLIMA

    Glenda Lien participó de una charla de entidades vinculadas con el clima, entre ellas el Servicio Meteorológico Nacional y contó en la mañana de Comunicándonos…

  • EL MEGAFONO DE LA EESOPI

    Los alumnos de la EESOPI José Manuel Estrada vuelven a la radio para hacer su propio progama, y compartirlo al aire con toda la información…

  • LA NUTRI: EL MATE

    Este martes Andre Botta del Centro Interdisciplinario Más Vida de San Jorge dialogó sobre las propiedades de la infusión preferida por los argentinos, el mate.…

  • LA PASIÓN POR EL DIBUJO Y EL ARTE

    Jorge "Tito" González es carpintero y artesano y ha realizado más de 30 autos antiguos, vagones y maquetas. Pasó por los estudios de la radio…

  • EL PODER DE LA PALABRA

    Este miércoles dialogamos con el Licenciado Juan Manuel Rondón sobre la importancia de que y como uno dice las cosas. La palabra tiene el poder de crear,…