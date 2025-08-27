La piamontina Aldana Canale, cantante cristiana, fue premiada en Italia y compartió su experiencia en la radio

Lo ÚltimoRegionales

En la mañana de la radio charlamos con Aldana Canale, joven cantante cristiana oriunda de Piamonte, quien recientemente obtuvo un importante reconocimiento internacional al ganar un concurso en Italia. Su canción fue elegida como la mejor del certamen, destacándose entre numerosas propuestas artísticas de distintos países.

Aldana Canale, además, fue una de las protagonistas de la primera edición de los Catholic Music Awards, realizada en Roma, Italia. En un evento que reunió a más de 1500 participantes distribuidos en 19 categorías, la cantautora piamontesa ganó el premio a “Mejor Canción Pop” con su tema “En ti confío”. Un logro que la posiciona como referente dentro de la música católica a nivel mundial.

Durante la entrevista, Aldana compartió la emoción de este reconocimiento y cómo vivió la experiencia de representar su fe y su música en un escenario internacional. “Fue un momento único, un sueño cumplido. Sentí que mi mensaje llegó al corazón de muchas personas”, expresó.

El premio recibido en Italia marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista, que continúa llevando su voz y su mensaje de esperanza a través de la música cristiana, consolidándose como un verdadero orgullo para Piamonte y la región.

Te puede interesar

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • LA ALIMENTACIÓN EN LA PSORIASIS

    La Licenciada en Nutrición Andrea Botta nos contó la importancia que tienen los alimentos de color verde, rojo y amarillo (frutas y verduras) para prevenir…

  • LA HIDRÁULICA FESTEJÓ EN SU CANCHA

    El equipo de La Hidráulica saluda a su hinchada tras la victoria (Fuente: Facebook C.A. La Hidráulica) Se disputó la primera semifinal de la Primera…

  • ESTUDIÁ EN LA UNRAF

    Este martes dialogamos con Rosario Cristiani, vicerectora de la Universidad Nacional de Rafaela y la posibilidad de empezar el año estudiando en una universidad pública…

  • TRABAJAR EN LA SALUD

    Ibis Robinet es Bioquímica del Hospital Iturraspe de Santa Fe y de una Clínica Privada de la ciudad. Dialogó en la mañana de Comunicándonos sobre…