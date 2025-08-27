La piamontina Aldana Canale, cantante cristiana, fue premiada en Italia y compartió su experiencia en la radio

En la mañana de la radio charlamos con Aldana Canale, joven cantante cristiana oriunda de Piamonte, quien recientemente obtuvo un importante reconocimiento internacional al ganar un concurso en Italia. Su canción fue elegida como la mejor del certamen, destacándose entre numerosas propuestas artísticas de distintos países.

Aldana Canale, además, fue una de las protagonistas de la primera edición de los Catholic Music Awards, realizada en Roma, Italia. En un evento que reunió a más de 1500 participantes distribuidos en 19 categorías, la cantautora piamontesa ganó el premio a “Mejor Canción Pop” con su tema “En ti confío”. Un logro que la posiciona como referente dentro de la música católica a nivel mundial.

Durante la entrevista, Aldana compartió la emoción de este reconocimiento y cómo vivió la experiencia de representar su fe y su música en un escenario internacional. “Fue un momento único, un sueño cumplido. Sentí que mi mensaje llegó al corazón de muchas personas”, expresó.

El premio recibido en Italia marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista, que continúa llevando su voz y su mensaje de esperanza a través de la música cristiana, consolidándose como un verdadero orgullo para Piamonte y la región.