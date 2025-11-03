La reserva de Talleres también a semifinales

El equipo reserva dirigido por Norberto Walpen, se clasificó a las semifinales del Torneo de Primera B Zona Sur tras vencer a La Hidráulica de Frontera por 2 a 0.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Alfredo Núñez y Sebastián Vallejos, resultado que, sumado a la acumulación general de puntos, permite al conjunto del barrio San Francisco acompañar a la Primera División en la próxima instancia de la competencia.

En semifinales, enfrentará al Club Bochófilo Bochazo de San Vicente, en un cruce que promete ser muy parejo y emocionante.