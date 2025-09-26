La Selección U15 del Oeste ya tiene zona y rivales para el Provincial

Por estas horas se llevará a cabo el último entrenamiento del Seleccionado ACBOS U15 Masculino, con la presencia de cuatro jugadores a Atlético María Juana: Santiago Caneva, Theo Fontanesi, Francisco Forte y Joaquín Colombo.
El combinado esta compuesto por 12 jugadores de la región representarán a la Asociación en el Torneo Provincial Interasociaciones U15 Masculino, a disputarse los días 26, 27 y 28 de septiembre en Venado Tuerto.
Los dirigidos por Alejandro Spigare realizarán su último trabajo intenso previo a la competencia oficial.
Certamen provincial se digital en dos zonas con sedes en Club Centenario FBCCyD (Venado Tuerto) y
Sub-sede en Club Ciudad (Venado Tuerto)
La Zona “A” esta compuesta por la Asociación Noroeste, Asociación Rosarina, Asociación Cañadense y la Asociación Reconquistense
Por su parte, la Zona “B” que se jugará en el Club Centenario está conformada por la Asociación Santafesina, Rafaelina, Venadense y el Oeste Santafesino.
La actividad comenzará el Viernes 26 de septiembre con los siguientes juegos:
Zona A en Club Ciudad
17:30 hs: Noroeste vs Reconquistense
20:30 hs: Rosarina vs Cañadense
Zona B – Estadio Centenario FBCCyD
17:30 hs: Santafesina vs Oeste
19:30 hs: Acto inaugural (con las 8 Asociaciones y autoridades)
20:30 hs: Venadense vs Rafaelina
La competencia continúa el Sábado:
Zona A – Estadio Club Ciudad
09:30 hs: Perdedor Part. 1 vs Perdedor Part. 2
11:30 hs: Ganador Part. 1 vs Ganador Part. 2
18:30 hs: Perdedor Part. 1 vs Ganador Part. 2
20:30 hs: Ganador Part. 1 vs Perdedor Part. 2
Zona B – Estadio Centenario FBCCyD
09:30 hs: Perdedor Part. 1 vs Perdedor Part. 2
11:30 hs: Ganador Part. 1 vs Ganador Part. 2
18:30 hs: Perdedor Part. 1 vs Ganador Part. 2
20:30 hs: Ganador Part. 1 vs Perdedor Part. 2
El Domingo será el cierre con las definiciones:
Semifinales
10:00 hs (Club Ciudad): 1° Zona A vs 2° Zona B
10:00 hs (Club Centenario): 1° Zona B vs 2° Zona A
17:00 hs: 3° y 4° puesto (Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2)
19:15 hs: Final (Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2)