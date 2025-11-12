La Sociedad Italiana celebra sus 101 años con una gran Cena Show

En la mañana de la radio, Eli Vallejos y Ale Molina visitaron el estudio para presentar el evento con el que la Sociedad Italiana de María Juana celebrará sus 101 años de historia, cultura y unión comunitaria.

Bajo el lema “¡Más de un siglo de historia viva!”, la institución invita a toda la comunidad a participar de una Cena Show que promete ser una noche inolvidable, llena de emoción, música y reencuentros.

📅 Fecha: viernes 22 de noviembre

🕘 Hora: desde las 20:30 hs

📍 Lugar: Sociedad Italiana de María Juana

🎟️ Entradas anticipadas: $4000

👉 Disponibles con miembros de la comisión.

La velada contará con buffet y cantina, el cierre del Taller de Canto a cargo de Elisabet Vallejos y un gran show musical con Matías Bulacio y Fernando Quagliozzi, artistas que harán vibrar al público con su talento.

Una oportunidad para celebrar juntos la historia, la cultura y el espíritu de hermandad que la Sociedad Italiana mantiene vivo desde hace más de un siglo en nuestra comunidad.