La Sociedad Italiana de María Juana celebra sus 101 años con una gran Cena Show

La Sociedad Italiana de María Juana, institución emblemática y pilar cultural de nuestra comunidad, celebra nada menos que 101 años de historia, tradición y hermandad. Con más de un siglo acompañando el crecimiento local, la entidad invita a toda la comunidad a ser parte de los festejos por este nuevo aniversario.

La celebración tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, desde las 20:30 horas, en la sede de la institución, donde se realizará una gran Cena Show preparada especialmente para la ocasión.

El evento contará con:

Buffet y servicio de cantina para disfrutar en familia y con amigos.

Cierre del Taller de Canto, a cargo de Elisabet Valle, mostrando el talento local.

Un show musical imperdible con las presentaciones de Matías Bulacio y Fernando Quagliozzi, para ponerle ritmo a una noche inolvidable.

Desde la Sociedad Italiana invitan a todos los vecinos a compartir este encuentro que celebra la identidad, el trabajo colectivo y el espíritu de unión que caracteriza a la comunidad desde hace más de un siglo.

Una noche para disfrutar, homenajear la historia y seguir construyendo futuro.