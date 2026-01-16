La Sociedad Italiana reabre su histórico bar y revive recuerdos de toda una comunidad

En la mañana de la radio, charlamos con Leonardo Lobos, representante de la Sociedad Italiana de María Juana, quien pasó por el estudio para compartir una gran novedad que genera expectativa y emoción en la comunidad: este domingo, el bar de “la Socie” vuelve a abrir sus puertas al público.

La reapertura será desde las 19:30 horas y marcará el regreso de un espacio muy querido, pensado para disfrutar del verano con exquisitas comidas y una variada propuesta de bebidas, en un ambiente cálido y familiar. Pizzas, vinos, cervezas y aperitivos formarán parte de la oferta para quienes se acerquen a compartir la velada.

Según explicó Lobos, la iniciativa busca rememorar las viejas épocas del bar de la Sociedad Italiana, un lugar que supo ser punto de encuentro para generaciones de mariajuanenses. La invitación está especialmente dirigida a la gente más grande, y también a aquellos que fueron niños cuando el bar estaba en pleno esplendor y hoy, ya adultos, podrán volver a vivir esos recuerdos.

De esta manera, la Sociedad Italiana apuesta a recuperar un clásico de la vida social del pueblo, invitando a toda la comunidad a reencontrarse, compartir y disfrutar de un espacio que forma parte de su historia.